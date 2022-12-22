قامت اللجنة الموحدة لاختيار القراء والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون المصري، بإصدار قرارًا بإيقاف الشيخ محمد حامد السلكاوي لمدة عام، وذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقرأ القرآن بحركات “متراقصة”.

وأشارت اللجنة إلى أن وقف الشيخ جاء نظًرا لما بدر منه من قراءة القرآن الكريم بطريقة وحركات غير لائقة لا تتناسب مع قدسية كتاب الله، بالإضافة إلى عدم إجادته للأحكام التجويدية.

ويُشار إلى أن القارئ محمد حامد السلكاوي جاء في مقطع فيديو وهو يتلو سورة الشورى في أحد المجالس، حين قام أحد الأشخاص الذي بدا بحالة غير طبيعية واقترب من الشيخ وأخذ يتمايل على التلاوة، طالبا منه إعادة إحدى الآيات، فقام الشيخ وبحركة متمايلة من يده بإعادة القراءة.

والجدير بالذكر أن نقابة قراء القرآن الكريم أصدرت بيانًا جاء فيه: “انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقارئ إذاعي يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله، فقامت النقابة بإبلاغ رئيس الإذاعة المصرية ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة”.