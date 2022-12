قام النجم العالمي، توم كروز، بمشاركة كواليس أحدث جزء من سلسلة أفلام “المهمة المستحيلة”، Dead Reckoning Part One (المعروف أيضا باسم M: I 7).

ونشر كروز مقطع فيديو وهو يقود دراجة هوائية بشكل سريع فوق منحدر شاهق ويقفز بها في الهواء، ويكمل هبوطه بالأرض بمظلة كان يحملها على ظهره.

وأشار إلى أن هذه التجربة هي من أخطر التجارب التي خاضها على الإطلاق، حيث لم يستعن بالشخص البديل أو ما يعرف بـ”الدوبلير”، الذي ينفذ المشاهد الخطيرة بدلاً من الممثلين المشهورين.

وتأتي هذه التجربة ضمن النسخة السابعة من الفيلم المشهور، وشيد فريق العمل جسر المنحدر المخصص للدراجة الهوائية التي قادها كروز في النرويج.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG

— Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022