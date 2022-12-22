أوضح متعب الجريد أخصائي علاج طبيعي المخاطر الصحية الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها كبار السن في المملكة
وقال الجريد :” الأمراض الأكثر شيوعا لدى كبار السن في المملكة أمراض القلب، ضغط الدم، مرض السكري وكذلك التهابات المفاصل”
وعن برنامج خبراء الحياة أشار الجريد إلى أنه يستهدف تأهيل كبار السن وتثقيفهم إلى جانب الوقاية، إذ يستهدف الصحة العامة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية
#صباح_السعودية | ما هي المخاطر الصحية الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها كبار السن؟ #قناة_السعودية pic.twitter.com/vzVUlvMkPc
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 22, 2022
https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1605837376630071298?t=cHJk8wQ6mwM5KSyDaEXszw&s=19
#صباح_السعودية | ما هو برنامج "خبراء الحياة" الذي يستهدف فئة كبار السن؟ ولماذا سمي بهذا الإسم؟ متعب الجريد – أخصائي علاج طبيعي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/7BDQ0H2sb4
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 22, 2022
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