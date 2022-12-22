أوضح متعب الجريد أخصائي علاج طبيعي المخاطر الصحية الأكثر شيوعًا التي يتعرض لها كبار السن في المملكة

وقال الجريد :” الأمراض الأكثر شيوعا لدى كبار السن في المملكة أمراض القلب، ضغط الدم، مرض السكري وكذلك التهابات المفاصل”

وعن برنامج خبراء الحياة أشار الجريد إلى أنه يستهدف تأهيل كبار السن وتثقيفهم إلى جانب الوقاية، إذ يستهدف الصحة العامة والصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية

https://twitter.com/SabahAlsaudiah/status/1605837376630071298?t=cHJk8wQ6mwM5KSyDaEXszw&s=19