اندلعت موجة غضب في أمريكا، بسبب رفع علم أوكرانيا داخل أروقة الكونجرس الأمريكي، بحضور رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وظهرت نانسي بيلوسي داخل الكونجرس وهي ترحب بزيلينسكي فيما رفعت العلم الأوكراني وأخذ الحضور يصفقون.

ومن جانبه، علق المحلل السياسي أحمد الفراج: “ما يحدث في امريكا من مهازل وفساد وتخبّط يستعصي على الوصف وسيتوقف عنده المؤرخون طويلا، ولم يسبق أن حدث شيئا قريبا من ذلك عبر تاريخ امريكا السياسي”.