كشف مجلس الضمان الصحي (هيئة حكومية) عن توفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بالرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مسؤول الرواتب :

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة) أو ما يعادلها، وغيرهم

2- رئيس قسم علم البيانات والتصور :

– درجة البكالوريوس في تخصص (الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/05/28هـ الموافق 2022/12/22م.

وللتقديم ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الالكتروني التالي: [email protected]