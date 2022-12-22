أكد خبير الفلك والأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الخميس يبدأ فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) وفق حركة الشمس الظاهرية؛ وذلك في تمام الساعة 12:48 مساءً؛ حيث تتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي في تويتر :” اليوم الخميس هو أطول ليلة وأقصر نهار بالسنة، وليالي الأسبوع القادم هي أطول ليالي السنة على الإطلاق.”

وأضاف:” أن الشمس لديها انقلابين وعبورين؛ فإذا انقلبت في حركتها من الجنوب إلى الشمال 21 ديسمبر نعيش نعيش أطول ليالي السنة، بينما إذا انقلبت في حركتها من الشمال إلى الجنوب 21 يونيو نعيش أطول ليالي السنة، وفي العبورين 11 مارس و27 سبتمبر يتساوي فيه طول الليل والنهار.”