كشف مدير المركز الإعلامي في جمعية دوائي الدكتور سفر الشهراني عن أبرز الأخطاء الدوائية الشائعة.
وقال الشهراني :” من أبرز الأخطاء الدوائية الشائعة تناول أدوية كثيرة مختلفة في وقت واحد خصوصاً المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ولديهم عدد من الأدوية”
وأضاف ” كذلك تناول أدوية بناءاً على وصف مريض آخر وليس طبيب مختص، فضلاً عن أن بعض المرضى يقومون بتخزين الأدوية والاحتفاظ بالعبوات دون مراعاة تاريخ الصلاحية ”
فيديو | مدير المركز الإعلامي في جمعية دوائي د. سفر الشهراني يتحدث لـ #برنامج_اليوم عن أبرز الأخطاء الدوائية الشائعة pic.twitter.com/V62IrJzrzj
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) December 22, 2022
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