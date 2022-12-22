كشف مدير المركز الإعلامي في جمعية دوائي الدكتور سفر الشهراني عن أبرز الأخطاء الدوائية الشائعة.

وقال الشهراني :” من أبرز الأخطاء الدوائية الشائعة تناول أدوية كثيرة مختلفة في وقت واحد خصوصاً المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ولديهم عدد من الأدوية”

وأضاف ” كذلك تناول أدوية بناءاً على وصف مريض آخر وليس طبيب مختص، فضلاً عن أن بعض المرضى يقومون بتخزين الأدوية والاحتفاظ بالعبوات دون مراعاة تاريخ الصلاحية ”