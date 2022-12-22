كشفت المديرية العامة لحرس الحدود، عن ترشيح عدد 11 مواطن اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 5/ 4/ 1444 هـ عبر منصة جدارات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكدت المديرية العامة لحرس الحدود على المرشحين أدناه سرعة المراجعة لاستكمال إجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 15 / 6 / 1444هـ.

وأشارت إلى أن من لم يستكمل إجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدد فإن ذلك سيعتبر عدولا عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك، بينما للاستعلام عبر موقع مديرية حرس الحدود.