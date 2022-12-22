أبدت سيدتان انطباعاتهما خلال زيارتهما لبوليفارد وورلد ، مبدين سعادتهما بهذا الصرح العظيم.

وقالت إحدى السيدتان:” ما توقعت أن بوليفارد وورلد بهذا الجمال جئت أنا وأسرتي لتغيير جو والاستمتاع حيث تفاجأت بالمنظر وشعرت وكأنني بالخارج من شدة الجمال”.

فيما تابعت الأخرى ” ما رأيته اليوم في بوليفارد وورلد مجهود جبار لا أحد يصدق ذلك إلا إذا رأي بعينه من ترفيه راقي جدا ونشكر كل من قام على هذا المجهود الرائع وعلى رأسهم تركي آل الشيخ “.