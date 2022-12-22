كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن تصنيف المنتخبات لشهر ديسمبر، حيث شهد تقدمًا للمنتخب الوطني، وقفزة كبيرة للمنتخب المغربي.

وفاز المنتخب الوطني على الأرجنتين في بطولة كأس العالم قطر 2022، بينما خسر على يد بولندا والمكسيك.

وحقق منتخب المغرب إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 2022، بعدما احتل المركز الرابع، كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وصعد تصنيف المنتخب الوطني في التصنيف الشهري بمركزين فقط، حيث كان يحتل المركز الـ51 عالميًا، وأصبح يحتل المركز 49، بينما على مستوى قارة أصبح الأخضر في المركز الخامس، خلف اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وجاء المنتخب المغربي في المركز الـ11 عالميًا في التصنيف الشهري للفيفا، وذلك بعد الإنجاز الذي حققه في مونديال قطر 2022.