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الخميس22 ديسمبر

النظرة الفنية للسوق السعودي بإغلاق الخميس

منذ 35 دقيقة
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النظرة الفنية للسوق السعودي بإغلاق الخميس
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قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام أغلق اليوم الخميس على 10215 نقطة، وبقيمة بلغت 2.6 مليار ريال.

وأضاف أنه تكلم الأسبوعي الماضي عن النقطة 10385 وأهمية اختراقها لكي يواصل المؤشر لتحقيق هدفة عند 10820، مرورًا بالمقاومة 10575، وأهم دعم للسوق حاليا يقع عند 9950.

ولفت إلى أن النقطة 10385 مازالت عقبة في طريق إنطلاق السوق لتحقيق أهدافه خاصة أنها متزامنة مع متوسط الـ 20 يوم والذي تسجل قيمته 10400 بإغلاق اليوم الخميس، ومن المرجح اختراقها الأسبوع القادم.

وأكد أن الداعم للاختراق هو قرب إعلان النتائج السنوية “نهاية الربع الرابع”، وتوزيعات الأرباح لمعظم الشركات الرابحة وخاصة القطاع البنكي الذي من المتوقع أن يعلن عن استمرارية في الأرباح بسبب رفع أسعار الفائدة.

 

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