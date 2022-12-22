وصل مساء اليوم أول دفعة من العاملات المنزليات التايلانديات إلى الرياض، وذلك تنفيذا لاتفاقية توظيف العمالة المنزلية الموقعة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل التايلندي.

وذكر رئيس شركة اعتناء للموارد البشرية منذر النهاري أن فتح باب استقدام العاملات المنزليات التايلانديات إلى الرياض سيفتح مصدرا كبيرا للعمالة المنزلية في السوق السعودي.

وأضاف أن الدول المرسلة للعمالة تتلقى طلبات كثيرة من أسواق جديدة تحتاج لعمالة منزلية ما أدى ارتفاع أسعار هذه العمالة، مؤكدا أن استقدام العمالة المنزلية من تايلند سيوفر عمالة منزلية في سوق المملكة.

فيديو | ماذا يمثل استقدام العاملات المنزليات من تايلند؟ .. رئيس شركة اعتناء للموارد البشرية منذر النهاري يجيب#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/f6B6ZonRoc — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 22, 2022