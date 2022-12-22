قدم فهد السديري، استشاري طب الجلدية وزراعة الشعر، 3 نصائح لتفادي انتقال القمل للشعر في المدارس، محذرا من الأضرار التي يسببها.

وأضاف أن تعمد نقل القمل للشعر يسبب أمراض للإنسان، وقد ينتقل أمراض بكتيرية بسبب قمل الجسم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ونصح يتجنب استخدام الأدوات الشخصية للشخص الذي يعاني من القمل، واتخاذ إجراء حازم مع الشخص المصاب به في حال لم يتجاوبون مع إدارة المدرسة، بجانب حث عائلة الطالب أو الطالب المصابة بتنظيف أي فرد فيهم من القمل.

وأشار إلى أن هناك طرق علاجية لهذا الأمر وبعضها يتم بيعها دون وصفات طبية، مشيرا إلى أن حلق الشعر طريقة للتخلص من القمل بالنسبة للذكور، نافيا صحة ما يعتقده البعض بأن وضع القمل في الشعر يزيد من كثافته.

كيف أحمي أطفالي من انتقال القمل في المدارس؟..

د. فهد السديري – استشاري طب الجلدية وزراعة الشعر يجيب@F_AlSudairy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/rlul7L4UAK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2022

د. فهد السديري – استشاري طب الجلدية وزراعة الشعر: هذه هي البيئة التي يكرهها القمل في شعر الرأس@F_AlSudairy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2UJuShjxip — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2022

د. فهد السديري – استشاري طب الجلدية وزراعة الشعر: انتشار ظاهرة وضع القمل في الشعر لزيادة كثافته خطأ كبير @F_AlSudairy#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2wlD856rYl — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2022