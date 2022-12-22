قدم فهد السديري، استشاري طب الجلدية وزراعة الشعر، 3 نصائح لتفادي انتقال القمل للشعر في المدارس، محذرا من الأضرار التي يسببها.

وأضاف أن تعمد نقل القمل للشعر يسبب أمراض للإنسان، وقد ينتقل أمراض بكتيرية بسبب قمل الجسم، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ونصح يتجنب استخدام الأدوات الشخصية للشخص الذي يعاني من القمل، واتخاذ إجراء حازم مع الشخص المصاب به في حال لم يتجاوبون مع إدارة المدرسة، بجانب حث عائلة الطالب أو الطالب المصابة بتنظيف أي فرد فيهم من القمل.

وأشار إلى أن هناك طرق علاجية لهذا الأمر وبعضها يتم بيعها دون وصفات طبية، مشيرا إلى أن حلق الشعر طريقة للتخلص من القمل بالنسبة للذكور، نافيا صحة ما يعتقده البعض بأن وضع القمل في الشعر يزيد من كثافته.

 