حسم رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع الجدل المثار حول عرض القناة للبيع.

وأكد الفريق أسامة ربيع عقب مثوله أمام البرلمان المصري، بأن هيئة قناة السويس ليست للبيع، وأن الدولة تلتزم بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها مملوكة لها وللشعب المصري.

وأكد أن اللغط الذي دار أخيراً حول “إنشاء صندوق هيئة قناة السويس” بعيد تماماً عن بيع القناة، وأن الهدف من الصندوق هو الاستفادة من المشاريع القومية الخاصة بالقناة.

وشدد على أنه لا يمكن التفريط في القناة بأي شكل من الأشكال، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين دون غيرهم.