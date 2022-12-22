حظرت أمريكا الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي – المعروف باسم “صديق الملح” من حضور أي حدث رياضي يخصها، وذلك بعد تصرفاته في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا.

وأكد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أنه يحرص على تجنب تكرار ما فعله الطاهي التركي بمخالفة قوانين الفيفا وقيامه بلمس كأس العالم والتصوير به.

وكتبت بطولة كأس الولايات المتحدة على “تويتر”: “نصرت جوكتشي ممنوع بموجب هذا من نهائي كأس الولايات المتحدة عام 2023.”

وكان الشيف الشهير أثار الغضب بأسلوبه الغريب في قطر عقب فوز الأرجنتين باللقب، حيث ظل على أرض ملعب لوسيل بين لاعبي الأرجنتين المحتفلين، وانتهك قواعد (الفيفا) الصارمة بشأن المسموح لهم بلمس كأس العالم

وقد دخل الشيف الشهير الملعب وتمكن من التقاط صورة سيلفي مع ميسي أثناء احتفاله بانتصار فريقه.