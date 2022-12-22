باشرت النيابة العامة بمحافظة القطيف إجراءات التحقيق مع شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً وسرقة أغراضه الشخصية.

وذكر مصدر مسؤول في النيابة العامة أن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيامهما بالشروع في قتل شخص وسلبه وتم إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأضاف المصدر أن المتهمين أقرا بارتكابهما للجريمة بدافع الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة.

وأكد المصدر على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مشددا على الحماية العدلية للأنفس المعصومة. وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة.