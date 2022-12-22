حذر محمد الوهيبي، مستشار قانوني ومحكم قضائي، من الوقوع في عقوبة التشهير ضد أي منشأة، داعيا الاحتفاظ بالوصفة أو الخطة العلاجية لمدة لا تقل عن 4 أشهر.

وشدد على ضرورة أن يحتفظ الفرد المقبل على عملية طبية أن بالخطة العلاجية حتى يستطيع أن يقاضي المنشأة الطبية حال ارتكابها لخطأ طبي بحقه، مضيفا أن مثل هذه الوصفات دليل إثبات يمكن الاستناد عليه في مقاضاة المنشأة وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن نقل اختصاصات قضايا الأخطاء الطبية للمحاكم عودة للأصل وتكفل حقوق الأطباء والمرضى، فضلا عن تفعيل الجانب الجنائي في هذه الأخطاء، مضيفا أن الخطأ الطبي لا يشمل فقط فشل العمليات الجراحية،وإنما يشمل أيضا إعطاء وصفة علاجية تسببت بضرر للمريض كجرعات زائدة أو الجهل في أمور فنية كان يجب على المختص الطبي الإلمام بها.

وأضاف أن الأخطاء الطبية تشمل إعطاء دواء على سبيل التجربة أو استخدام الأدوات دون الإلمام بطريقة استخدامها أو الاحتياطات اللازمة بشأنها أو عدم استشارة بطبيب كان يجب الاستعانة به، لافتا إلى أن الأخطاء في عمليات التجميل تعتبر أخطاء طبية، طالما كان بها تقصير من جانب الفريق الطبي.

محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي: في حال تعرضك لخطأ طبي عليك باتباع هذه الإجراءات @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4tRKnFxToB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2022

محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي: نقل اختصاصات قضايا الأخطاء الطبية للمحاكم عودة للأصل وتكفل حقوق الطرفين @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ECo4qkQ2Zp — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2022

محمد الوهيبي – مستشار قانوني ومحكم قضائي: الأخطاء في عمليات التجميل تعتبر أخطاء طبية.. وهناك قضاة مؤهلون للنظر في هذا النوع من القضايا @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cWC01oDBTK — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 22, 2022