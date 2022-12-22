أثارت الفنانة أبرار الكويتية الجدل، بتصريحاتها عن عدد زيجاتها واسمها الحقيقي في أحدث ظهور إعلامي لها.
وكشفت أبرار أن اسمها الحقيقي هو أبرار عاشور؛ إذ أخفت اسمها الحقيقي طوال هذه الفترة احترامًا لعائلتها؛ فهم ضد دخولها المجال الفني.
ولفتت إلى أن أسرتها ملتزمة بارتداء الحجاب، ورغم رفضها لذلك، إلًّا أن والدتها أخبرتها أن بإمكانها خلعه عند زواجها.
وأشارت إلى أنها حينما تزوجت حصلت على حريتها وخلعت الحجاب، مؤكدة أنه كان شرطها للزواج هو السماح لها في التخلي عن حجابها، مشيرة إلى أنها تزوجت 3 مرات.
التعليقات
اترك تعليقاً