أثارت الفنانة أبرار الكويتية الجدل، بتصريحاتها عن عدد زيجاتها واسمها الحقيقي في أحدث ظهور إعلامي لها.

وكشفت أبرار أن اسمها الحقيقي هو أبرار عاشور؛ إذ أخفت اسمها الحقيقي طوال هذه الفترة احترامًا لعائلتها؛ فهم ضد دخولها المجال الفني.

ولفتت إلى أن أسرتها ملتزمة بارتداء الحجاب، ورغم رفضها لذلك، إلًّا أن والدتها أخبرتها أن بإمكانها خلعه عند زواجها.

وأشارت إلى أنها حينما تزوجت حصلت على حريتها وخلعت الحجاب، مؤكدة أنه كان شرطها للزواج هو السماح لها في التخلي عن حجابها، مشيرة إلى أنها تزوجت 3 مرات.