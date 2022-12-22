أكد مدير عام جمعية إنسان محمد المحارب، أنه تم تزويج قرابة 2200 شاب وشابة عن طريق الزواج الجماعي، وذلك بهدف تحقيق جزء من الاستقرار النفسي لأبناء وبنات الجمعية.

ومن جانبه أعرب أحد أبناء جمعية ” إنسان ” عبدالله الغامدي، عن مشاعره بتيسير زواجه من خلال الزواج الجماعي.

وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ـ رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان”، رعى حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السادسة، تحت شعار “فرحة عريس

فيديو | مدير عام جمعية إنسان محمد المحارب: تم تزويج قرابة 2200 شاب وشابة عن طريق الزواج الجماعي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0HJEUQ1ffD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2022