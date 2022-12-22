قام وزير التعليم العالي في طالبان اليوم الخميس، بتبرير منع دخول النساء إلى الجامعات في أفغانستان، بأنهن “لا يحترمن قواعد اللباس”.

وقال ندا محمد نديم على التلفزيون الحكومي: “هؤلاء الطالبات اللواتي كن يذهبن إلى الجامعة، لم يحترمن التعليمات بشأن الحجاب، الحجاب إلزامي في الإسلام”.

وأشار الوزير إلى أن الفتيات اللواتي كن يدرسن في محافظات بعيدة عن منزلهن “لم يسافرن مع محرم، رفيق ذكر بالغ”.

وقال: “شرفنا الأفغاني لا يسمح لشابة مسلمة من مقاطعة ما بأن تتواجد في مقاطعة بعيدة من دون أن يرافقها والدها أو شقيقها أو زوجها”.

وكان وزير التعليم العالي أمر الجامعات الحكومية والخاصة في البلد بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر، ما أثار موجة تنديدات دولية.