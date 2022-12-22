ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3 من الجنسية البنجلاديشية و3 من الجنسية اليمنية ومخالف من الجنسية الباكستانية، و27 مخالفًا لنظام الإقامة.

وأضافت أن المخالفين لنظام الإقامة منهم 14 من الجنسية البنجلاديشية و3 من الجنسية اليمنية و3 من الجنسية الباكستانية و3 من الجنسية السودانية، ومخالفان من الجنسية الهندية، ومخالفان من الجنسيتين المصرية والسورية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.