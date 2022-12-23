أعلن مطار الملك خالد الدولي، عن افتتاح منطقة إنهاء إجراءات الركاب للدرجة الأولى، ورجال الأعمال للخطوط السعودية في الصالة الدولية 4.

وكان المطار أعلن في وقت سابق، عن انتقال مشغلي خطوط الطيران للرحلات الدولية من الصالة 2 إلى الصالتين 3و4 حسب عد مراحل.

وقال أنه ابتداءً من 4 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً سيتم نقل رحلات الخطوط السعودية التالية: (أبو ظبي – البحرين – بيروت – عمان – الكويت)، إلى صالة 4، ومن يوم 5 ديسمبر ستنقل رحلات (دبي – القاهرة – شرم الشيخ – برج العرب) إلى الصالة 4، كما سيتم نقل جميع الرحلات الدولية يوم 6 ديسمبر إلى الصالة 4.