وثق مقطع فيديو ردة فعل الفنان طارق العلي، تجاه صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي الهلال اللاعب سالم الدوسري، بعدما شاهده يجلس وسط الجمهور لحضور عرض مسرحية شقة لندن.

وبين الفيديو طارق العلي، يؤدي دوره في المسرحية، ويتحدث عن مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الأرجنتين، وقال :” العالم يسألون، سالم، وش سويت في الأرجنتيني”، وطلب منه زميله أن يقلد حركة سالم الدوسري.

وتوقف طارق العلي عن التمثيل فجأة، ويشير بيده، ناحية سالم الدوسري وهو يجلس وسط الجمهور، ثم نزل وأصطحب سالم، وصعدا على المسرح.

وأظهر الفيديو، الدوسري يصافح الفنانين ثم وقف بجانبهم، لالتقاط صورة جماعية تذكارية، وسط تصفيق وتحية الجمهور.