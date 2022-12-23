ردت كوريا الشمالية على اتهامات وتقارير صحفية، قالت إن بيونغيانغ قدمت ذخائر لروسيا من أجل استخدامها في حربها الدائرة بأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية إن صفقة من هذا القبيل “لم تحدث قط” بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية الجمعة بالتوقيت المحلي.

وأوضح متحدث باسم الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية: “التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية أن كوريا قدمت ذخائر لروسيا، هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير”.

وفي وقت سابق، قالت واشنطن إن مجموعة “فاغنر” الروسية العسكرية الخاصة استلمت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية، للمساعدة في تعزيز موقف القوات الروسية في أوكرانيا.

ونفى مالك شركة “فاغنر” يفغيني بريغوجين ذلك، ووصفه بأنه “ثرثرة وتكهنات”.