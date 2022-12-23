اعتذرت قنوات “SSC”، الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين للجماهير بشأن ما حدث في مباراة الفتح والطائي، التي أقيمت مساء الخميس، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد شكوى الجماهير من انقطاع البث.

وقال الحساب الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال بيان: “تود قنوات SSC أن توضح لكافة متابعيها الكرام أن ما حدث في مباراة الفتح والطائي ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الملك لم يكن انقطاعًا في البث، ولكن تم الانتقال لقناة HD SSC EXTRA 3، بعد أن وصلت المباراة لركلات الترجيح، وتزامن ذلك مع انطلاق مباراة الاتحاد والشباب، المقرر نقلها مسبقًا على هذه القناة”.

وأضاف بيان قنوات “SSC”: “القنوات تعتذر للمشاهد الكريم عن ما حدث وتعمل على عدم تكرار مثل هذه التعارضات في البث المجاني مستقبلًا”.

يذكر أن البث انقطع قبل انطلاق ركلات الترجيح بين الفريقين، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.