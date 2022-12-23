حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، من الاستهانة بمساعدة مخالفي أمن الحدود لما يشكله ذلك من خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين ومقدرات الوطن، مشدداً على الخطر الذي يشكله بعض ممن يتسللون للمملكة من استهداف أمن واقتصاد الوطن.

وأضاف أن وجود مخالفي أمن الحدود يشكل خطراً على الجميع، فلا معلومات أمنية حولهم، ولا عنوان محدداً ولا مرجعية تعود إليها عند الضرورة فيسهل عليهم تنفيذ الجرائم والنجاة من العقاب، مشيرا إلى خطورة التعاطف معهم أو تشغيلهم أو نقلهم أو إسكانهم وهو تساهل وتعاطف في غير محله ويعرض للمساءلة والعقاب، بحسب عكاظ.

ونبّه المطرفي من العقوبات التي تنتظر كل شخص يمد يد العون والمساعدة لمخالفي أمن الحدود ويسهل دخولهم أو نقلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الغرامة تصل إلى مليون ريال والسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما تعد تلك الأفعال من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة.

أهاب المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تواجد للمخالفين أو المتسولين بأي موقع، وعدم تقديم أي وسائل مساعدة لهم أو إيوائهم، مبينا أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.