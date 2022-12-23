تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫98424 مقابل الريال الواحد 0٫25099

الدولار:3٫75842 مقابل الريال الواحد 0٫26607

درهم إماراتي:1٫02326 مقابل الريال الواحد 0٫97727

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58386

دينار أردني:5٫29884 مقابل الريال الواحد 0٫18872

دينار كويتي:12٫26557 مقابل الريال الواحد 0٫08155

دينار بحريني:9٫97417 مقابل الريال الواحد 0٫10026

الريال القطري:1٫03225 مقابل الريال الواحد 0٫96876

الدرهم المغربي: 0٫35767 مقابل الريال الواحد 2٫79586

الجنيه المصري: 0٫15186 مقابل الريال الواحد 6٫58519