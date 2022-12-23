تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫98424 مقابل الريال الواحد 0٫25099
الدولار:3٫75842 مقابل الريال الواحد 0٫26607
درهم إماراتي:1٫02326 مقابل الريال الواحد 0٫97727
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58386
دينار أردني:5٫29884 مقابل الريال الواحد 0٫18872
دينار كويتي:12٫26557 مقابل الريال الواحد 0٫08155
دينار بحريني:9٫97417 مقابل الريال الواحد 0٫10026
الريال القطري:1٫03225 مقابل الريال الواحد 0٫96876
الدرهم المغربي: 0٫35767 مقابل الريال الواحد 2٫79586
الجنيه المصري: 0٫15186 مقابل الريال الواحد 6٫58519
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