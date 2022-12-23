أزاحت شركة مرسيدس بنز الألمانية الستار عن أسعار سياراتها مرسيدس مايباخ موديل 2023 في المملكة.

وتنتمي سيارة مايباخ موديل 2023 إلي فئة السيارات السيدان الفاخرة، وتنافس العديد من الطرازات الأخرى منها، رولز رويس جوست 2023، و بنتلي فلاينج سبير 2023.

وتأتي السيارة بطول 5.462 مم، وعرض 1.930 مم، وارتفاع 1.498 مم، وطول قاعدة عجلات 3.365 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 500 لتر.

وتستمد السيارة قوتها من محرك مكون من 12 أسطوانة سعة 6000 سي سي توين تيربو، ينتج قوة حصانية تصل الي 621 حصان، و عزم اقصى للدوران يصل إلى 900 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات.

وتتميز السيارة بشاشة وسطية مقاس 12.8 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات، وشاشة عدادات رقمية خلف مقود الحركة مقاس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشات خلف المقاعد الأمامية لركاب الكراسي الخلفية مقاس كل منهم 11.6 بوصه.

والجدير بالذكر أن أسعار السيارة تبدأ من مليون و209 ألف ريال ، أي ما يعادل 322.400 ألف دولار أمريكي شامل ضريبة القيمة المضافة ، وذلك هو سعر أعلى فئة في سيارات مرسيدس مايباخ موديل 2023.