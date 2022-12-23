أوضحت دراسة طبية حديثة أن المدخنين في منتصف أعمارهم، أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة والزهايمر والخرف مقارنة بغير المدخنين.

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون إلى أن أولئك الذين أقلعوا عن التدخين لأكثر من عقد من الزمن، كان التدهور المعرفي لديهم أقل مقارنة بالمدخنين.

وأكد الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بولاية أوهايو، جيفري وينغ، أن الدراسة تظهر فوائد الإقلاع عن التدخين قبل التقدم في العمر.

وقال وينغ:” أن الدراسة تتطلب مزيدًا من التجارب الإضافية لتحديد رابط التدخين بألزهايمر والخرف.”

كما أكدت أيضًا المؤلفة الرئيسية للدراسة وطالبة الدكتوراه في كلية الصحة العامة بولاية أوهايو، جينا راجكزيك، أن نتائج الدراسة مؤشر على خطورة التدخين وأثره على الذاكرة.