ينصح الخبراء مرضى الكبد الدهني باتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون المشبعة والزيوت المهدرجة، حتى لا يتعرض الكبد لمضاعفات خطيرة مثل تشمع أو تضخم أو تليف.

وهذه أبرز الأطعمة التي تساعد في إذابة دهون الكبد

1- “الثوم”

يحتوي على مواد كيميائية طبيعية نشطة مثل الأليسين المفيدة في تخفيض نسبة الكولسترول في الدم، كما يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في تجديد الخلايا والتخلص من الدهون المتراكمة.

2- “الشاي الأخضر”

يعمل الشاي الأخضر على منع تراكم الدهون في الكبد لما يحتويه من مادة البوليفينول، كما تفيد هذه المادة في الوقاية من الإجهاد التأكسدي والنتري، والاستجابة الالتهابية في الجسم مما يعزز من صحة الكبد.

3- “الهندباء”

تساعد على تحسين وظائف الكبد، واستقلاب الدهون المتراكمة فيه، فضلاً عن تأثيرها كمضاد للروماتيزم والسكري والالتهابات.

4- “الأحماض الدهنية أوميغا3”

تحسن مستويات الدهون في الكبد ومستويات الكولسترول في الدم، وتتواجد بوفرة في الأسماك خصوصاً السلمون والسردين، إلى جانب بعض الحبوب والبذور مثل بذور الكتان.

5- “الأفوكادو”

تقلل نسبة السكر في الدم ومنع الإجهاد التأكسدي في الجسم، وبالتالي التقليل من خطر تراكم الدهون في الكبد، حيث تُعد مصدراً غنيّاً بالدهون الصحّية.