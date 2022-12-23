كشف الباحث في BestMattress-Brand.org، راي سوبيرنو، عن ثلاث أطعمة يمكن تناولها قبل الذهاب إلى الفراش للحصول على قدر نوم هادئ وكافي لما لها من فعالية كبيرة في تحسين النوم بسبب العناصر الغذائية التي تحتوي عليها

الكرز الحامض

حيث تبين أن تناول كوبين من عصير الكرز الحامض يوميًا أدى إلى القدرة على النوم بشكل أسرع، وزيادة وقت النوم بشكل عام، وتقليل الاستيقاظ بشكل ملحوظ.

الكيوي

الكيوي يتمتع بميزات تحفز على النوم، ما يسمح لأولئك الذين يأكلونه قبل النوم بالنوم بشكل أسرع ولمدة أطول. وقد تم الافتراض بأن القدرة العالية لمضادات الأكسدة ومحتوى السيروتونين والفولات الموجودة في فاكهة الكيوي قد تُسهم في فوائد النوم المرصودة لاستهلاك فاكهة الكيوي”.

الموز

الموز معروف على نطاق واسع باحتوائه على الكثير من البوتاسيوم. كما أن التربتوفان، حمض أميني مهم يمكن العثور عليه في الموز، وثبت أنه يحسن نوعية النوم. وبما أن التريبتوفان لا يمكن أن ينتجه الجسم، فإن تناول الموز يساعد على زيادة مستويات الأحماض الأمينية”.