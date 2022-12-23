قدم قارئ القرآن بالإذاعة المصرية، الشيخ محمد حامد السلكاوي، اعتذاره إلى الله وجمهور التلاوة، على ما بدر منه من انفعالات أثناء قراءة القرآن الكريم.

وقال السلكاوي، في منشورًا عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”،: “اعتذار واجب، أعتذر إلى الله سبحانه وتعالى عن الحركة اللا إرادية، التي انتابتني حين تلاوة كتابه الكريم”.

وأشار إلى أنه لا يريد من هذا الاعتذار تخفيف العقوبة الموقعة عليه من لجنه اختبار القراء والمبتهلين الموحدة ونقابة القراء، وإنما يريد بهذا الاعتذار رضا الله سبحانه وتعالى، والغفران.

يُذكر أنه انتشر في وقٍتٍ سابق مقطع فيديو للقارئ أثناء تلاوته القرآن في أحد سرادقات العزاء، حيث قام بالتمايل والإشارة بيده أثناء القراءة.

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