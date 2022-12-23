أوضح الشيخ سعد الشثري حكم وضع خشبة أو علامة على قبر الميت لتمييزه عند زيارته.

وقال الشثري :” زيارة الأموات عمل صالح لأنه يذكرنا بالآخرة. وجاء في الأحاديث النهي عن رفع مستوى القبور”.

وأضاف ” جاء في الأحاديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التجسس على القبر والكتابة عليه والبناء عليه، لذا فإن هذه العلامات وضعها يماثل ما نهى عنه وعليه أوصي بعدم وضع هذه الأمور على القبور “.