توصل علماء جامعة ماكماستر الكندية، إلى أن استخدام الصبغة Allura Red (Е129) قد يتسبب في الإصابة بالتهاب الأمعاء، مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

وأكدت التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية، التي تناولت Е129 مدة 12 أسبوعا، أن تناول هذه الصبغة بصورة متقطعة لا يؤثر في خطر الإصابة بالتهاب القولون، لافتة أن تناولها في عمر مبكر يزيد من خطر الإصابة باضطرابات معوية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اختلال التوازن الهرموني في الأمعاء، الذي يؤدي بالتالي إلى تغير ميكروبيوم الأمعاء.

ومن الجدير بالذكر أن Allura Red-الصبغة (Е129)، تستخدم في صناعة الحلويات والمشروبات غير الكحولية ومنتجات الألبان.