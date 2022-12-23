أوضح فضيلة الشيخ سعد الشثري إن كانت الصلاة قبل الفجر بساعة تعد من قيام الليل أم لا

وقال الشثري :” الصلاة قبل الفجر بساعة عمل صالح يؤجر عليه الإنسان وهكذا إن قام بالاستغفار” مستشهدا بقول الله تعالى ” إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون”.