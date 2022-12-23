أوضح فضيلة الشيخ سعد الشثري إن كانت الصلاة قبل الفجر بساعة تعد من قيام الليل أم لا
وقال الشثري :” الصلاة قبل الفجر بساعة عمل صالح يؤجر عليه الإنسان وهكذا إن قام بالاستغفار” مستشهدا بقول الله تعالى ” إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون”.
#يستفتونك|
الصلاة قبل الفجر بساعة هل يُعد من قيام الليل؟
– الشيخ د. سعد الشثريhttps://t.co/vVYEmmH669#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/p8haHWR7y8
— قناة الرسالة (@alresalahnet) December 22, 2022
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