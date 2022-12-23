توفي شخصان وتضرّر حوالى 400 مسكن في حريق اندلع، مساء أمس (الخميس)، في مدينة «فينيا دل مار» في وسط تشيلي.

وأفاد قائد فرق الإطفاء في المدينة باتريسيو بريتو بأن شخصين قتلا في الحريق، لافتًا إلى أن النيران تلتهم نحو 400 منزل.

ويُشار إلى أن رئيس الجمهورية (غابرييل بوريك) قرّر إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة عامة، في منطقة فالبارايسو حيث تقع فينيا دل مار.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ لقائد قوات الدفاع الوطني في المنطقة تقييد الحقوق الدستورية ومصادرة جميع الأصول اللازمة لإدارة الكارثة.

يُذكر أن انتشار الحريق زاد هبوب رياح راوحت سرعتها بين 40 و50 كيلومتراً في الساعة، وحتى هبوط الليل لم تكن فرق الإطفاء قد تمكّنت من السيطرة على النيران.