حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من العبث بـ حبة الخال أو الشامة، ونصح بعدم إزالتها لضرورة طبية أو تجميلية إلا من خلال شروط معينة.

وقال “الخضيري” في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» :” أن إزالة الشامة لا بد أن يتم من خلال جراح أوعية دموية (ومتخصص تخصص دقيق).”

وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى أن فيها أوعية دموية وشعيرات دموية تنقل الدم، وله مسارات محددة.

ومن جانبه، أكد الخضيري أن عمل الإزالة بدون هذه الشروط قد يسبب مضاعفات خطيرة كاحتمال حدوث تضخم نسيجي دموي.