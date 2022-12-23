أكد محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل، أن نصف المملكة اليوم الجمعة، مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية .

وقال “العقيل” خلال مداخلة على قناة الإخبارية:” هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة في صباح اليوم الجمعة على منطقة مكة المكرمة وجدة، وتكونت السحب الرعدية من مساء أمس وحتى اليوم على منطقة تبوك وحائل والحدود الشمالية، والجوف ومنطقة الرياض.”

وأضاف:” أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة على العاصمة الرياض، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم وكذلك حائل والحدود الشمالية .”

ودعا العقيل إلى أخد الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود، وتجمعات المياه وأعمدة الانارة وغرف الكهرباء بالشوارع .

فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل: نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية #الإخبارية pic.twitter.com/zLhewZaRhw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022