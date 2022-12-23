روى اختصاصي أول في الرعاية التنفسية الدكتور وليد عسيري قصة مريض بالربو يعاني من ضيق في التنفس دخل المستشفى لمدة 48 ساعة بسبب دخان “شبة النار” .

وقال عسيري :” جاء مريض إلى المستشفى يعاني من ضيق تنفس شديد بسبب دخان شبة النار، اضطرينا لإعطاءه جلسات مكثفة وموسعات شعب هوائية لتسهيل عملية التنفس له”.

وأضاف ” بسبب دخان شبة النار والبخور هناك بعض الحالات التي تتدهور حالتها حيث نضطر إلى تخدير المريض لإدخال أنبوب تنفس بسبب هذه المشكلات الخطيرة “.