روى اختصاصي أول في الرعاية التنفسية الدكتور وليد عسيري قصة مريض بالربو يعاني من ضيق في التنفس دخل المستشفى لمدة 48 ساعة بسبب دخان “شبة النار” .
وقال عسيري :” جاء مريض إلى المستشفى يعاني من ضيق تنفس شديد بسبب دخان شبة النار، اضطرينا لإعطاءه جلسات مكثفة وموسعات شعب هوائية لتسهيل عملية التنفس له”.
وأضاف ” بسبب دخان شبة النار والبخور هناك بعض الحالات التي تتدهور حالتها حيث نضطر إلى تخدير المريض لإدخال أنبوب تنفس بسبب هذه المشكلات الخطيرة “.
فيديو | اختصاصي أول في الرعاية التنفسية د. وليد عسيري يحكي قصة مريض بالربو يعاني من ضيق في التنفس أدخل المستشفى لمدة 48 ساعة بسبب دخان "شبة النار" #الراصد pic.twitter.com/PKZCX2vKYw
— الراصد (@alraasd) December 22, 2022
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