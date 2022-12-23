تعتبر بورش هي واحدة من علامات السيارات التي ترددت طويلاً قبل دخول عالم السيارات الكهربائية، وحتى مع طرح سيارة تايكان الكهربائية الجديدة، رفضت بورش التعهد بالتحول إلى علامة كهربائية بالكامل في المستقبل.

ويُشار إلى أن بورش قررت الاستثمار في تكنولوجيا جديدة لتطوير نوع من الوقود الصناعي المستخلص من الهواء والمياه للاستخدام في سيارات البنزين، وبالفعل بدأت بورش بتجربة وضع الوقود الجديد في سيارة 911.

وقامت بورش بالتعاون مع شركة Highly Innovative Fuel التشيلية واستثمرت فيها مؤخراً لتطوير الوقود الصناعي الجديد .

ويعمل المصنع على الجمع بين الكربون المسحوب من الهواء والهيدروجين من المياه لصنع مادة الميثان، والتي يمكن حرقها في محركات الاحتراق الداخلي تماماً مثل البنزين لتشغيل المركبات.

ويعد العائق الرئيسي هنا هو السعر المرتفع لهذا الوقود الجديد، لذ قررت بورش الاكتفاء باستخدامه في بعض المشاريع الخاصة مثل بعض سيارات السباق.

والجدير بالذكر أن ميزة هذا الوقود هو أنه نفس كمية الكربون المسحوبة من الهواء أثناء صنع الوقود هي التي يتم ضخها في الانبعاثات الكربونية أثناء حرق الوقود، ما يعني أنه محايد كربونياً وصديق للبيئة.