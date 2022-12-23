قام المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بهتك عرض مدربة رقص إيطالية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاستماع النيابة إلى أقوال المجني عليها.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كانت الفتاة أثناء عودتها إلى مسكنها بشارع الجبلاية بمنطقة الزمالك ، وصعدت درجا مظلماً يحملها إلي أعلي كوبري أكتوبر، وانسل المتهم من خلفها ولما سمعت وقع قدميه كان قد لاحقها فمرر يده أسفل ثوب قصير ارتده فقبض علي جسمها هاتكا عرضها، فانذعرت والتفتت إليه فأدبر هابطاً درجات السلم راكضا في شارع الجبلاية .

وعلى الفور أسرعت وطاردته مرتعبة وصارخة مستجيرة فانضم بعض المارة للملاحقة حتى ضبطوه أمام حانوت لبيع الزهور قبيل الدرج محل الواقعة ، ثم أبلغوا الشرطة .

والجدير بالذكر أن أمر الإحالة جاء بأن المتهم بدائرة قسم قصر النيل، محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها بالقوة ، بعد أن أنسل خلفها فغافلها ثم مرر يده بين فخذيها متحسسا مواطن عفتها هاتكا عرضها.