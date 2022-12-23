قامت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالمصادقة على مجموعة من القرارات المهمة، بالإضافة إلى اعتمادها إجراء تعديلات استراتيجية في مسابقات الأندية بالاتحاد القاري.

وقررت اللجنة في أعقاب اعتذار الاتحاد البحريني لكرة القدم عن استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2023، المصادقة على مقترح منح شرف استضافة البطولة إلى الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

كما أنها قررت ترشيح نادي الهلال، حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من البطولة العالمية.

وقام أعضاء اللجنة بالأخذ بعين الاعتبار للتحديات التي تواجه مشاركة منتخبات الاتحادات الوطنية المضيفة لنهائيات البطولة القارات في تصفيات هذه البطولات.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة عدم استمرار مشاركة منتخبات الدول المضيفة في تصفيات البطولات القارية التي تقام بنظام التجمع.

وفي السياق، اطلعت اللجنة على تمكن إدارة ترخيص الأندية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، من تحديد ومعالجة جميع نقاط القصور الموجودة لديها في أعقاب قرار مجموعة عمل ترخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وبناء على ذلك أيضًا، صادقت لجنة المسابقات على القرار الجديد الصادر عن مجموعة عمل ترخيص الأندية، بتاريخ 9 ديسمبر 2022، لإزالة الإيقاف المفروض على الاتحاد الإيراني لكرة القدم، واتفقت على أن يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة التزام إدارة ترخيص الأندية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمتطلبات معايير ترخيص الأندية.

كما صادقت اللجنة على تعليمات دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، بالإضافة إلى كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، والتعديلات على دليل المشاركة في مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (نسخة 2021).

والجدير بالذكر أن جميع القرارات بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن تصبح سارية المفعول.