قضت محكمة سودانية بالسجن والغرامة بحق امرأة احتالت على تاجرة قماش بالخرطوم عن طريق الدجل والشعوذة.

و اقتحمت المشعوذة حديث تاجرة القماش مع أحد زملائها الذي كان يشتكي لها من سرقة هاتفه الجوال

لتقول لهم بأنها شيخة وقادرة على إعادة الهاتف اليه ثم بعد ذلك انتقلت في الحديث إلى التاجرة وقالت لها انها محسودة ومسحورة

وطلبت منها اصطحابها إلى منزلها لتخرج لها العمل وتبطل عنها مفعول السحر وبالفعل اصطحبتها تاجرة القماش إلى منزلها، وهناك طلبت منها المتهمة إحضار الماء المالح ووضعته قرب مبخر قبل أن تطلق بخوراً كثيفاً ذا رائحة نفّاذة

وأخذت من تاجرة القماش مبلغ خمس مئة ألف جنيه، وفي لحظة لا وعي استجابت التاجرة وسلّمتها المبلغ المطلوب، وتكرر الأمر ثلاث مرات إلى أن خسرت التاجرة كل أموالها وغرقت في الديون، حيث اكتشفت الضحية أنها وقعت في فخ رجالة فقامت بعمل بلاغ ضدها وتم القبض عليها، وحُكم عليها بالسجن عاماً، وإعادة مبلغ مليوني جنيه إلى التاجرة.