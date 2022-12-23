وثق مواطن قطري مقطع فيديو يوضح ما حل ببلاده بعد انتهاء فعاليات كأس العالم 2022، وقام بنشره عبر تطبيق “تيك توك” بعنوان “انتهت القصة”.

وأوضح الفيديو شوارع قطر المعروفة والأماكن الحيوية التي شهدت أجواء احتفالية غير مسبوقة، وهي خالية من الناس بعد انتهاء كأس العالم.

وقارن الشاب الحال في شوارع قطر التي كانت مكتظة بالمشجعين وأصبحت شبه خالية من الناس على أنغام أغنية بطولة كأس العالم “هلا هلا”، وهو يقف وسط الشوارع نفسها التي كانت تمتلئ بالمشجعين ولكن وهي فارغة تمامًا .

يُذكر أن العوائد المالية المحققة من استضافة قطر لكأس العالم بلغت نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، كان قد توقع المنظمون أن تتحقق من خلال تنظيم أحداث البطولة الرياضية الأكبر والأشهر على مستوى العالم.