كشفت مصادر عن حدوث خلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة الأخير إلى واشنطن ،مبينة أن وجهات نظر الرئيسين لم تكن متقاربة إلى حد كبير

و كان الهدف المشترك الوحيد من الزيارة بالنسبة للطرفين ضمان دعم الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب لتمرير حزمة 47 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا. في حين كانت هناك أوجه اختلاف كثيرة لدى كل جانب

وأشارت المصادر إلى أن بايدن كان يرغب في مناقشة موقف زيلينسكي بشأن الدبلوماسية، ومعرفة تقييمه واحتياجاته لقبول التفاوض.

وأبانت أن النقاش بين الرئيسين تضمن 3 سيناريوهات مختلفة منها خطة السلام التي اقترحها زيلينسكي الشهر الماضي وتتضمن انسحاب روسيا من جميع المناطق التي انضمت إليها، أو تنازلها عن القرم حتى خطوط 2014، والسيناريو الثالث يشمل انسحاب روسيا من دونباس دون ترك القرم.

ولفتت إلى أن زيلينسكي متمسك بدعم السيناريو الأول فقط، مطالباً الأمريكيين بالحصول على أسلحة أكثر قوة.