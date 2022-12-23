دعا متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، الجميع باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية وإدارة الدفاع المدني.

وقال زيتوني خلال مداخلة على برنامج 120 المُذاع على قناة الإخبارية :” نتمنى من الجميع اتباع التعليمات، والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن القريبة من الجبال، وذلك تفاديًا لما يحدث من خطورة من جراء سيول الأمطار.”