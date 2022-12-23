دعا متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، الجميع باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية وإدارة الدفاع المدني.
وقال زيتوني خلال مداخلة على برنامج 120 المُذاع على قناة الإخبارية :” نتمنى من الجميع اتباع التعليمات، والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن القريبة من الجبال، وذلك تفاديًا لما يحدث من خطورة من جراء سيول الأمطار.”
فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: نتمنى من الجميع اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية والابتعاد عن مجاري الأودية والأماكن القريبة من الجبال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/KXpAtLaNaL
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 23, 2022
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