ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على صاحب فيديو أكوام الفلوس على تيك توك بتهمة استعراض مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب تلك الواقعة سعيا منه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصي عبر تطبيق تيك توك.

كما أقر باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية وإعادة نشرها على صفحته وكأنها خاصة به.

من جهتها، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.