وثق مقطع فيديو متداول مشهد مأساوي لعدد من الأشخاص تجرفهم السيول في سوق الضيافة

في مكة المكرمة.

وأظهر الفيديو محاولات إنقاذ سيدة ، تم نقلها إلى بر الأمان ومحاولة أخرى لآخرين إلا أن السيل جرفهم بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وشهدت مكة وعدد من محافظاتها هطول غزيرة أدت إلى تضرر ممتلكات بعض الأشخاص.

وكان الدفاع المدني أعلن اليوم عن تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمةاليوم الجمعة وستبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة. مؤكداً عدم تسجيل وفيات أو إصابات .