قرر حارس مرمى المنتخب الكاميروني، ونادي إنتر ميلان الإيطالى، أندريه أونانا، أن يعتزل اللعب دوليًا.

وسرد أونانا كلمات مؤثرة عند إعلانه الاعتزال حيث قال”عندما بدأت أحلم يومًا ما بارتداء قميص المنتخب الوطني. والآن، بعد ساعات طويلة من التدريب، ورحلات لا تنتهي والكثير من المثابرة، يمكنني القول بفخر إنني حققت حلمي العظيم لكن كل قصة، مهما كانت جميلة، لها نهايتها، وانتهت قصتي مع المنتخب الكاميروني”.

وأكد أن حبه لمنتخب بلاده أبدي، وسيستمر قلبه ينبض للمنتخب، وإينما سيذهب سيقاتل دائمًا لرفع علم الكاميرون إلى أعلى مستوى ممكن، وتقديم الدعم له كمشجع.

يذكر أن قرار الاعتزال جاء بعدخلاف بينه بين مدرب منتخب بلاده في كأس العالم ريجوبيرت سونج،بسبب عدم إشراكه في المنافسات سوى مباراة واحدة.