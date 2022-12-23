أكد أستاذ المناعة والعدوى الدكتور هُمام عقيل أنه لا يوجد شيء اسمه “أرفع المناعة” لافتاً إلى أن فيتامين “سي” ليس له علاقة بالمناعة .

وقال “عقيل” خلال ظهوره في برنامج ياهلا أن رفع المناعة يعتبر حالة مرضية خطيرة لأن المناعة إذا خرجت عن السيطرة تصبح مشكلة.

وأضاف أن المناعة المطلوبة هي التي تستطيع قتال الأمراض بمستوى معين ، ويجب للوصول إلى ذلك تناول غذاء متوازن ونمط حياة صحي.